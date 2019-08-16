Сургут, Югра, 16 августа 2019, 01:07 — REGNUM
В Сургуте (ХМАО) проводится доследственная проверка инцидента с падением двух мальчиков в вентиляционную шахту. Глава города Вадим Шувалов поручил проверить соблюдение норм безопасности во дворах, где сейчас идут ремонтные и строительные работы, а также провести ревизию детских городков, игровых и спортивных площадок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.
Предварительно установлено, что 14 августа около 20:30 вечера по местному времени на территории жилого комплекса «Возрождение», расположенного на ул. Мелик-Карамова, двое детей, играя во дворе дома, забрались в открытое окно вентиляционной шахты и провалились в подземный паркинг. С помощью спасателей мальчики были оперативно извлечены из шахты и госпитализированы в травматологическую больницу. У одного ребёнка ушибы, у второго — перелом бедра.
В управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс, пояснили, что на детской площадке проводили работы по установке мультимедийного музея «Россия — моя история» сотрудники компании «Северстрой».
Также он поручил департаменту образования провести разъяснительные встречи с родителями и уроки с детьми по технике безопасности и правилах поведения во время ремонтных работ.