Сургут, Югра, , 01:07 — REGNUM

В Сургуте (ХМАО) проводится доследственная проверка инцидента с падением двух мальчиков в вентиляционную шахту. Глава города Вадим Шувалов поручил проверить соблюдение норм безопасности во дворах, где сейчас идут ремонтные и строительные работы, а также провести ревизию детских городков, игровых и спортивных площадок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.

Предварительно установлено, что 14 августа около 20:30 вечера по местному времени на территории жилого комплекса «Возрождение», расположенного на ул. Мелик-Карамова, двое детей, играя во дворе дома, забрались в открытое окно вентиляционной шахты и провалились в подземный паркинг. С помощью спасателей мальчики были оперативно извлечены из шахты и госпитализированы в травматологическую больницу. У одного ребёнка ушибы, у второго — перелом бедра.

«Управляющая компания производила ремонтные работы. Здесь стоит вентиляционная шахта, решётка на уровне 1,8 метра. Дети решили поиграть и залезли в шахту», — пояснил случившееся заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

В управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс, пояснили, что на детской площадке проводили работы по установке мультимедийного музея «Россия — моя история» сотрудники компании «Северстрой».

» Я поручил до 1 сентября проверить все ремонтные и строительные работы, которые сейчас идут во дворах. Их должны выполнять с жёстким соблюдением строительных норм и правил. Также нужно проверить все детские площадки, дойти до каждой горки, до каждого турника», — заявил глава Сургута Вадим Шувалов после случившегося.

Также он поручил департаменту образования провести разъяснительные встречи с родителями и уроки с детьми по технике безопасности и правилах поведения во время ремонтных работ.