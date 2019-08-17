Шэньян, Китай, , 08:17 — REGNUM

Четыре человека погибло в результате взрыва в одном из ресторанов города Бэйпяо в провинции Ляонин, расположенной на северо-востоке КНР, сообщает 17 августа газета «Хуаньцю шибао».

По данным источника, взрыв произошел в 19:40 по местному времени (14:10 мск) в результате утечки газа.

Также сообщается о 16 человек пострадавших, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб, а также представители властей, начато следствие.