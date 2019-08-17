Одесса, Украина, , 07:55 — REGNUM

Восемь человек погибли, ещё десять пострадали в результате пожара в одесской гостинице. Об этом 17 августа сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным украинского ведомства, пожар произошёл в отеле «Токио-Стар». Информация о пожаре поступила в 01:34 мск, в 04:32 возгорание удалось ликвидировать.

Общая площадь пожара в момент пика составила 1000 кв. метров. Для ликвидации пожара привлекались 65 человек личного состава и 13 единиц техники.

При пожаре погибли восемь человек, десять пострадали. Семеро пострадавших были спасены из огня подразделениями ГСЧС. О состоянии пострадавших не сообщается.

Причины пожара устанавливаются. Начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в гостинице в городе Анапе Краснодарского края.

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