Одесса, Украина, 17 августа 2019, 07:55 — REGNUM
Восемь человек погибли, ещё десять пострадали в результате пожара в одесской гостинице. Об этом 17 августа сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным украинского ведомства, пожар произошёл в отеле «Токио-Стар». Информация о пожаре поступила в 01:34 мск, в 04:32 возгорание удалось ликвидировать.
Общая площадь пожара в момент пика составила 1000 кв. метров. Для ликвидации пожара привлекались 65 человек личного состава и 13 единиц техники.
При пожаре погибли восемь человек, десять пострадали. Семеро пострадавших были спасены из огня подразделениями ГСЧС. О состоянии пострадавших не сообщается.
Причины пожара устанавливаются. Начато расследование.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в гостинице в городе Анапе Краснодарского края.
Читайте ранее в этом сюжете: В Анапе горит кровля гостиницы