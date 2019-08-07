Анапа, Краснодарский край, , 13:08 — REGNUM

Пожар в одной из гостиниц краснодарского курорта Анапы произошел днём 7 августа. По предварительным данным, огонь охватил около 250 кв. м кровли трехэтажного здания.

По информации «Кубань24», сообщение о пожаре в здании на Пионерском проспекте поступило около 11:50, в 11:59 первое подразделение уже было на месте: как сообщается, горит кровля, площадь пожара — около 250 кв.м. По словам жителей, в этом здании расположен гостевой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти Сочи сообщили о том, что на территории города выявлено более 200 незаконных частных гостиниц, построенных на землях под индивидуальное жилищное строительство.