Гавана, , 01:34 — REGNUM

Пять человек погибли в результате удара молнии на пляже в кубинской провинции Маябеке, сообщает газета Granma.

Сообщается, что трагедия произошла 14 августа. В результате удара молнии погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних. Еще один подросток получил травмы и был доставлен в больницу. На место происшествия выезжали представители местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Германии 15 человек пострадали в результате удара молнии. Инцидент произошел на спортивной площадке во время игры в футбол. О состоянии пострадавших не сообщалось.

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