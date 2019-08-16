Москва, , 17:32 — REGNUM

Командир самолета А321, который совершил 15 августа жёсткую посадку на кукурузном поле возле города Жуковский, Дамир Юсупов признался, что до сих пор чувствует себя очень уставшим. Об этом он заявил 16 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Чувствую себя очень уставшим. На самом деле произошло большое чудо. Перед началом взлёта никто не ожидал, что так полёт закончится, — сказал Юусупов. — Я думаю, что всевышний всех спас».

Кроме того, Юсупов рассказал, что пилотом он мечтал быть с детства и что любовь к авиации ему привил его отец, который был пилотом вертолёта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пилоты самолёта А321, которые 15 августа посадили лайнер на кукурузном поле возле города Жуковского, стали Героями России. Такой указ 16 августа подписал президент страны Владимир Путин. Звания присвоены командиру корабля Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Пилоты награждены «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях». Бортпроводники награждены орденами Мужества. Среди них Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин наградил экипаж жёстко севшего в Подмосковье самолёта