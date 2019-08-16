Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:14 — REGNUM

В Свердловской области доведено до суда уголовное дело в отношении гражданина по части 2 статьи 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы на электромонтажной фирме в Нижнем Тагиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В управлении уточнили, что дело отправлено на рассмотрение по существу в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Напомним, что по версии следствия руководитель электромонтажной фирмы с декабря 2015 года по февраль 2019 года регулярно затягивал своим сотрудникам выплату заработной платы. При этом средства на счета предприятия поступали, и возможность вовремя и в полном объёме рассчитаться с работниками у него была. Но директор тратил их на иные нужды фирмы.

«Фактически он не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату шести работникам, на общую сумму порядка 350 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.