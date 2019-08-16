Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM

Доследственную проверку о частичной невыплате заработной платы морякам теплохода «Восток» проводят следователи СК РФ по Ростовской области, сообщают в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По сообщению следователей, в следственное управление на транспорте Ростова-на-Дону поступило 8 заявлений от моряков теплохода, которые сообщили о частичной невыплате им заработной платы на общую сумму порядка 40 тыс. долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что экипаж судна, в количестве 11 человек, объявил бессрочную забастовку из-за невыплаты заработной платы судовладельцем Blackmed Maritime Ltd.

С 20 июня текущего года судно стоит в порту Ростова-на-Дону, поскольку его задержала служба государственного портового контроля (PSC). Коллективного договора Международной федерации транспортников (МФТ) на борту судна нет.