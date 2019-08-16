Якутск, , 10:27 — REGNUM

Штормовое предупреждение из-за природных пожаров объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации синоптиков, в Томпонском районе будет установлен V класс опасности — самый высокий.

В Нюрбинском районе уже объявлен IV класс пожароопасности, учитывая, что здесь прогнозируют дождь в дальнейшие несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Якутии лесопожарные подразделения, МЧС и специалисты лесничества тушили 11 пожаров в республике.