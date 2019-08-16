Якутск, 16 августа 2019, 04:40 — REGNUM
В Якутии 16 августа тушат 11 лесных пожаров, 9 — действующих, локализовано 2 пожара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Из аэропорта Якутска не могут вылететь 11 рейсов из-за дыма в районах
В шести районах республики продолжает оставаться сложной пожароопасная обстановка. Общая площадь, пройденная огнём, в зоне тушения составляет 775 тыс. га.
Более 450 человек привлечено к тушению природных пожаров, задействовано 36 единиц техники.
Зарегистрировано в труднодоступных районах 155 термоточек. Общая площадь, пройденная огнём, в зоне контроля составляет 880 224 га.
За прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров в зонах тушения и контроля.
Как сообщало ИА REGNUM, в течении нескольких дней из аэропорта Якутска не выполняются авиарейсы в задымлённые районы республики.