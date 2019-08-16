Петропавловск-Камчатский, , 10:06 — REGNUM

На Камчатке краевая больница заплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную во время операции руку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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И-за некачественного и не эффективного лечения перелома руки пациент получил тяжелые физические и моральные страдания и едва не остался инвалидом. Экспертиза выявила многочисленные дефекты лечения, допущенные врачами, а суд постановил взыскать с больницы 1,4 млн рублей в пользу пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай, когда за безобразное лечение камчатские больницы платят миллионы изувеченным пациентам. В мае решением суда больница города Елизово выплатила 4,5 млн рублей родителям умершей от неверного лечения девочки. Ранее родителям детей, зараженных в больнице стафилококком, суд постановил выплатить по 800 тыс. рублей. Родителям ребёнка, ослепшего по вине врачей, суд постановил выплатить 8 млн рублей.

На Камчатке катастрофически не хватает врачей. На приёмах в поликлиниках сидят врачи из стран Центральной Азии — мигранты, которые, по словам пациентов, плохо говорят по-русски и даже рецепт выписать не могут.