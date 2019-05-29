4,5 млн заплатит камчатская больница родителям за смерть ребенка

Петропавловск-Камчатский, , 05:44 — REGNUM Суд на Камчатке удовлетворил иск родителей девочки, умершей от неправильного лечения в больнице города Елизово. Здоровая девочка родилась у супружеской пары, имеющей еще двух малолетних детей, в 2014 году, в апреле. В ноябре во время осмотра у врача — невролога ей был выписан препарат, от которого ребенок почувствовал себя плохо. Позже, во время лечения и реанимационных мероприятий, семимесячному младенцу ввели неоднократно лекарство, запрещенное к применению детям до 2 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После начала применения назначенного врачом Елизовской больницы препарата, девочке стало плохо. Побочный эффект врачи сочли допустимым, но через несколько дней ребенка уже экстренно госпитализировали, доставив на скорой помощи в больницу. Состояние девочки стремительно ухудшалось, но в больницу Петропавловска-Камчатского её доставили только сутки спустя, до этого пытались спасти в реанимационном отделении Елизово. Оказанная в Петропавловске помощь результата не дала — ребенок впал в кому, а спустя полгода скончался.

Как следует из заключения экспертов, к помощи которых прибегли убитые горем родители, одним из наиболее существенных дефектов лечения было введение семимесячной девочке препарата, запрещенного к применению детям младше 2 лет. Причем, препарат этот ребенку ввели дважды: сначала в скорой помощи, потом в больнице города Елизова.

Эксперты также установили, что и в краевой детской больнице Петропавловска-Камчатского врачами при лечении маленькой девочки были допущены как диагностические, так и тактические ошибки.

Суд принял решение удовлетворить иск родителей погибшего по вине врачей ребенка и взыскать со всех ответчиков, в зависимости от степени их вины, 4,5 млн рублей.

Представители медицинских учреждений Камчатки вины своей не признали и обжаловали решение суда. Однако судебная коллегия, рассмотрев жалобу медиков, первоначальное решение суда оставилв в силе.

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Как сообщало ИА REGNUM, состояние здравоохранения Камчатского края давно вызывает тревогу как у обычных граждан, так и у ответственных депутатов. Депутат Законодательного собрания Камчатки Михаил Пучковский неоднократно пытался привлечь внимание краевых властей в ужасающему состоянию камчатских больниц, в которых порой не то, что лекарств, но и средств для уборки помещений нет. В 2014 году в больнице все того же Елизова маленьких пациентов заразили золотистым стафилококком. Родители детей судились пять лет, в итоге суд признал вину больницы, родителям медицинское учреждение выплатит по 800 тыс. рублей.