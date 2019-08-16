с. Верхний Ясенев, 16 августа 2019, 09:48 — REGNUM
В селе Верхний Ясенев Ивано-Франковской области Украины произошло массовое отравление детей на территории частной усадьбы «Горыцвит». Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Всего в усадьбе отдыхает 30 детей, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье на праздновании свадьбы произошло массовое отравление. В результате в больницу попали 35 человек, среди них девять детей.
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