с. Верхний Ясенев, , 09:48 — REGNUM

В селе Верхний Ясенев Ивано-Франковской области Украины произошло массовое отравление детей на территории частной усадьбы «Горыцвит». Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003−2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе «Горыцвит» в селе Верхний Ясенев Верховинского района», — сказано в сообщении.

Всего в усадьбе отдыхает 30 детей, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье на праздновании свадьбы произошло массовое отравление. В результате в больницу попали 35 человек, среди них девять детей.

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