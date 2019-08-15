с. Свобода, , 10:25 — REGNUM

В больнице города Берегова находятся 35 жителей села Свобода, отравившихся на праздновании свадьбы. Об этом сообщил 15 августа местный ресурс Mukachevo.net.

Среди пострадавших девять детей. По предварительным данным, люди отравились едой в ресторане «Семейный уют».

Как рассказала мать владельца ресторана, люди забрали еду с собой, и предположила, что продукты могли испортиться от жары.

Всего на мероприятии находилось 190 человек. Специалисты предпринимают противоэпидемиологические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально в больницу Берегово обратились 17 человек с симптомами отравления, позже их число начало расти.

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