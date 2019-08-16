Нашвилл, США, , 09:15 — REGNUM

Бывший пилот американской гоночной серии NASCAR Дейл Эрнхардт-младший попал в авиакатастрофу вместе со своей семьей, пишет газета Kronen Zeitung.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что небольшой самолет Cessna Citation потерпел крушение при посадке в аэропорту штата Теннесси 15 августа. Загоревшийся самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Все находившиеся на борту люди — два пилота, Эрнхард-младший, его супруга и 15-месячная дочь — были госпитализированы. Осмотр в госпитале не выявил серьезных травм. Супруга гонщика Келли Энрхардт на своей странице в Twitter подтвердила информацию о крушении. На распространившихся в сети фотографиях видно, что самолет практически полностью сгорел.

Дейл Эрнхардт-младший закончил выступления в NASCAR в 2017 году. В конце августа он должен принять участие в гонке NASCAR Xfinity Series. Он является сыном семикратного чемпиона NASCAR Дейла Эрнхардта-старшего, погибшего в гонке Daytona 500 в 2001 году.