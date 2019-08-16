Багдад, , 09:08 — REGNUM

Правоохранительные органы Иракского Курдистана задержали пятерых человек по подозрению в поджогах лагерей для беженцев, в которых проживали езиды, об этом 15 августа сообщает Kurdsitan24.

Первый инцидент произошел 6 августа 2019 года, тогда в лагере, расположенном в городе Захо, провинции Дахук, сгорело 20 палаток. Здесь проживало порядка 5 тыс. езидов.

Позднее произошли еще как минимум два поджога. Первоначально предполагалось, что огонь был вызван замыканием электропроводки, однако позже следствие установило, что это было действие рук человека.

Напомним, курды-езиды проживают в иракском Синджаре, однако после вторжения сюда боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие из них были вынуждены покинуть родные дома и переселиться в лагеря для беженцев.

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