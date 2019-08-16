Владивосток, 16 августа 2019, 09:02 — REGNUM
Специалисты выявили в Приморье два новых очага смертельной для свиней инфекции — африканской чумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Один очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в районе пограничной заставы «Широкое» в Пограничном районе Приморья — здесь ДНК вируса выявлено в трупах диких кабанов.
Ещё один очаг АЧС обнаружен в фермерском хозяйстве в Надеждинском районе.
Вокруг выявленных очагов образованы так называемые угрожаемые зоны, в которых действует режим, запрещающий продажу и перевозку свиного мяса.
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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты определили вероятную причину заражения домашних свиней вирусом АЧС в Приморье. Оказалось, что его переносчиком стали дикие кабаны, перешедшие через границу из Китая.