Владивосток, 14 августа 2019, 07:49 — REGNUM
Перемещение диких кабанов из Китая могло стать причиной заноса африканской чумы свиней (АЧС)в Приморский край, сообщает пресс-служба регионального управление Россельхознадзора.
«Вероятной причиной заноса вируса АЧС на территорию региона является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае из-за масштабного распространения вируса среди животноводческих предприятий продолжается рост цены на свинину. Вспышка АЧС началась в Китае год назад и по настоящее время не локализована.
В России неблагоприятными регионами по АЧС в настоящее время являются Нижегородская область, Приморье, Ульяновская область и Новгородская область.
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