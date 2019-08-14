Владивосток, , 07:49 — REGNUM

Перемещение диких кабанов из Китая могло стать причиной заноса африканской чумы свиней (АЧС)в Приморский край, сообщает пресс-служба регионального управление Россельхознадзора.

«Вероятной причиной заноса вируса АЧС на территорию региона является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае из-за масштабного распространения вируса среди животноводческих предприятий продолжается рост цены на свинину. Вспышка АЧС началась в Китае год назад и по настоящее время не локализована.

В России неблагоприятными регионами по АЧС в настоящее время являются Нижегородская область, Приморье, Ульяновская область и Новгородская область.

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