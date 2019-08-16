Екатеринбург, , 07:40 — REGNUM

На Среднем Урале за первые семь месяцев 2019 года были привлечены к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» более 4,5 тыс. человек, что на 12% меньше чем в 2018 году. Такие данные привела начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель полиции добавила, что в 2017 году в Свердловской области по административной статье «Побои» были привлечены к ответственности почти 8,8 тыс. граждан, а в 2018 году — 8,5 тыс. свердловчан.

Напомним, что с февраля 2017 года уголовная статья 116 «Побои» была частично декриминализирована. К уголовной ответственности привлекаются только лица, нанесшие побои из хулиганских или экстремистских побуждений. Остальные граждане за нанесённые другим лицам побои несут административную ответственность. Однако при повторных побоях гражданин может быть привлечён к уголовной ответственности.

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