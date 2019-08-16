Мехико, , 07:23 — REGNUM

Федеральная полиция Мексики сообщила о задержании 65 голодных мигрантов с признаками обезвоживания из Бангладеш и Шри-Ланки, бродивших по шоссе в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива. Об этом 16 августа передает Daily Mail.

«Мигранты рассказали о длинном и трудном пути, проделанном в направлении границы с США», — сообщили в Федеральном департаменте общественной безопасности страны.

Мигранты сообщили, что вылетели 24 апреля из аэропорта Катара чартерным рейсом через Турцию и Колумбию. Далее они попали в Эквадор, Панаму и Гватемалу, прежде чем добрались до Мексики. По словам беженцев, в Мексике они сели в лодки и поплыли по реке Коацакоалькос. Непонятно, для чего они это сделали — по этой реке невозможно добраться до границы с США.

Отмечается, что за последние два месяца в Мексике были задержаны более 45 тыс. нелегалов.