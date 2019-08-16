Чунцин, Китай, , 02:11 — REGNUM

Количество жертв схода оползня в китайском Чунцине на юго-западе страны увеличилось до семи человек, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 3:00 по местному времени 14 августа. Более 70 тыс. кубометров грязи и грунта погребли под собой два дома и один сарай в деревне Сывань уезда Чэнкоу города Чуцнина.

По данным ан 19:00 по местному времени из-под обломков породы и грязи было извлечено семь тел погибших. Более 130 человек приняли участие в поисково-спасательной операции, а жители соседних деревень были переселены в безопасное место.

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