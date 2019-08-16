Чэнду, Китай, , 01:59 — REGNUM

В общей сложности 17 человек пропали без вести после обрушения скалы в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Обрушение скалы произошло в 12:44 по местному времени 15 августа на участке железной дороги Чэнду — Куньмин (столицы провинций Сычуань и Юньнань соответственно) в районе уезда Ганьло. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало что в результате трагедии без вести пропало неустановленное числа людей. Напомним, что причиной геологических катастроф в Китае становятся непрекращающиеся ливни.

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