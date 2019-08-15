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Дамир Юсупов — пилот пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который он смог посадить на кукурузное поле в Подмосковье с отказавшими двигателями, заявил, что героем себя не считает, поскольку выполнял свой долг. Об этом Юсупов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов Instagram.com/ evgenykuyvashev

«Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолет, пассажиров, экипаж. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю», — сказал Юсупов.

Также он отметил, что пока еще рано озвучивать какие-то причины произошедшей аварии. Кроме того Юсупов отметил, что в будущем он планирует продолжить полеты.

Юсупов поблагодарил всех членов экипажа, второго пилота, пассажиров и сам самолет.

Напомним, что после взлета из аэропорта «Жуковский» самолет «Уральских авиалиний», который должен был лететь в Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к отказу механизмов.

Юсупов смог посадить самолет с полными баками горючего на кукурузное поле вблизи аэропорта «Жуковский». Самолет совершил жесткую посадку, но не загорелся.

Пострадали 75 человек, но почти у всех у них — легкие травмы и шоковое состояние. Одному человеку потребовалась госпитализация.