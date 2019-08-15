Осло, , 18:12 — REGNUM

На севере Норвегии в атмосфере было зафиксировано небольшое количество радиоактивного йода, не опасное для людей и окружающей среды. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

Радиоактивный йод в атмосфере был зарегистрирован в период с 9 по 12 августа в районе исследовательской станции Сванховде. Она находится на севере Норвегии на границе с Мурманской областью.

При этом норвежские ученые пока не определились, связан ли зарегистрированный радиоактивный йод со взрывом российской ракеты на полигоне под Северодвинском (Архангельская область), который произошел 8 августа.

Дело в том, что периодически, несколько раз в год, норвежские станции фиксируют радиоактивный йод, который обычно связан с производством фармацевтических препаратов.