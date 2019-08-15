Ростов-на-Дону, , 17:33 — REGNUM

В Ростове-на-Дону огнеборцы вновь тушат пожар. На этот раз огонь вспыхнул на металлобазе, расположенной на улице Каширской, 3. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России 15 августа.

Сообщение о возгорании поступило в 16:54 (время московское), уточнили в ведомстве. По имеющимся сведениям, площадь пожара составляет 100 квадраьных метров.

«Работают два звена газодымозащитной службы. Всего задействовано пять единиц техники и 23 человека», — сказал собеседник агентства.