Нефтеюганский район, Югра, , 17:10 — REGNUM

В Югре задержан дознаватель, которого обвиняют в вымогательстве взятки у фигуранта уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Дознаватель работал в полицейском подразделении Нефтеюганского района. За взятку в 100 тыс. рублей он мог оказать содействие в назначении приговором суда наказания, не связанного с лишением свободы. Однако был задержан сотрудниками собственной безопасности полиции с поличным.

На данный момент дознаватель арестован и отстранён от исполнения служебных обязанностей. Против него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством»).