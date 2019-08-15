Анкара, , 16:05 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации, прошедшей на юго-востоке страны, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Военные контратаковали курдских повстанцев после их нападения на военную базу в провинции Хаккяри.

Напомним, термин «нейтрализован» используется турецкими силовиками в отношении не только ликвидированного противника, а также захваченного в плен или сдавшегося добровольно.

Вооруженный конфликт между Рабочей партией Курдистана и правительством Турции начался ровно 35 лет назад, 15 августа 1984 года. С тех пор в ходе кровопролитных столкновений погибли свыше 40 тыс. человек.

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