Сочи, Краснодарский край, , 11:42 — REGNUM

16-летней жительнице Сочи Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве 24-летнего знакомого, сообщили 15 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным следствия, обвиняемая вместе со своим молодым человеком и его 24-летним братом распивали спиртное у них дома в селе Черешни. Между братьями возникла ссора, которая в итоге переросла в драку. Девушка сообщила следователям, что она пыталась разнять дерущихся, но брат ее друга оттолкнул ее и оскорбил. Девушка взяла нож и ударила его в спину. После этого она ушла домой, нож выкинула по дороге. Скорую и полицию вызвал брат пострадавшего. Медики, прибыв на место, констатировали смерть от ножевого ранения.

Девушка отправлена под домашний арест. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске две 16-летние девушки подозреваются в убийстве 17-летней знакомой. Между девушками произошел конфликт: одна из подозреваемых как минимум дважды ударила погибшую стеклянной бутылкой по голове, изрезала осколками ее лицо, а после задушила ее. Вторая подозреваемая держала погибшую.