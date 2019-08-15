Вашингтон, , 11:41 — REGNUM

Более 20 случаев госпитализации после курения электронных сигарет зарегистрированы в ряде американских штатов. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Так, в штате Висконсин в больнице оказались 12 человек, в Миннесоте — четверо и шестеро — в Иллинойсе. В основном это молодые люди или подростки. Все они рассказали, почувствовали себя плохо после вейпинга.

В Миннесоте некоторых пострадавших поместили в реанимацию, а жителя Висконсина медики вводили в искусственную кому. Специалисты выясняют, какие вещества входили в состав курительных смесей.

Как сообщало ИА REGNUM, электронная сигарета взорвалась в кармане жителя американского штата Огайо. Мужчина получил серьезные ожоги и намерен судиться с компанией, изготовившей батарею для устройства.

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