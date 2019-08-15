Екатеринбург, 15 августа 2019, 11:37 — REGNUM
При экстренной посадке самолёта А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Жуковском Московской области никто из пассажиров не пострадал. Об этом говорится в официальном сообщении перевозчика.
Всего на борту находились 224 пассажира, добавили в авиакомпании. Все они после посадки были эвакуированы в терминал аэровокзала.
Как сообщало ИА REGNUM, посадка произошла утром 15 августа. В самолёт Жуковский — Симферополь попали птицы.
По данным экстренных служб, травмы получили более 20 человек.
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