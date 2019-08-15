Лесосибирск, Красноярский край, , 10:52 — REGNUM

В городе Лесосибирск в Красноярском крае загорелся жилой деревянный двухэтажный дом, сообщили 15 августа в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, общая площадь пожара составила 720 кв м, на месте ЧП работают 15 спасателей и пять единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал, эвакуированы девять человек, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в результате пожара в четырехквартирном жилом доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края погибли трое малолетних детей и мужчина.

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