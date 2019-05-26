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Трое детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Происшествия

Причины пожара выясняются

Трое детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае
Иллюстрация: 24.mchs.gov.ru
Пожарный

Красноярск, 26 мая 2019, 08:25 — REGNUM  В результатет пожара в четырехквартирном жилом доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края погибли трое малолетних детей и мужчина. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

По данным спасателей, в огнем погиб мужчина из квартиры №1 и трое малолетних детей из квартиры №2.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. В тушении пожара участвовали десять спасателей при четырех единицах техники.

Причины возгорания устанавливаются.

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Пожары в жилых домах
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