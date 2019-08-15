Симферополь, , 10:52 — REGNUM

В Симферополе отменили вылет самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорт «Домодедово» города Москвы. Лайнер рейсом U6−34 должен был вылететь в 09:35, говорится на онлайн-табло аэропорта.

Посадка пассажиров на самолёт должна была начаться в 8,55. А перед этим, в 8:35, в аэропорту Симферополя должен был приземлиться самолёт той же авиакомпании рейсом U6−178, который следовал из подмосковного Жуковского.

Отметим, именно этот самолёт совершил утром 15 августа жёсткую посадку. Как сообщало ИА REGNUM, причиной этого стало столкновение с чайками. Более 20 человек получили травмы.