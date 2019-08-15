Волгоград, , 10:01 — REGNUM

Жительница Волгограда стала жертвой «раздела» имущества. Зять женщины не смог убедить её продать квартиру в центре города и взялся за нож, от ранений женщина скончалась. Ранения также получил шурин, но он успел выбежать на лестничную клетку. Подозреваемый в преступлении настаивает, что убийство совершил другой человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СК.

Тело 70-летней женщины было обнаружено 13 августа в одном из многоквартирных домов Центрального района Волгограда. 44-летний сын погибшей был доставлен в отделение реанимации городской клинической больницы с колото-резаными ранениями спины и шеи. По данным следствия, в гости к женщине приехал зять. Они с женой просили продать волгоградскую квартиру и часть денег отдать им для строительства собственного дома в пригороде Ростова-на-Дону и погашения долгов. Споры на эту тему в семье возникали неоднократно, в этот раз мужчина решил убить тёщу. Вооружившись кухонным ножом, он нанёс женщине множественные удары в грудь и спину. Глухонемого брата своей жены он также попытался заколоть, но тому удалось выбежать на лестничную клетку, где соседи вызвали скорую помощь и полицию. Убийца уверяет, что преступление совершил инвалид-шурин.

Следователи обнаружили медицинские перчатки со следами крови, а также орудие убийства, от которых злоумышленник пытался избавиться — выкинул из окна квартиры на улицу в траву. Такая же пара перчаток была найдена среди его личных вещей. В отношении подследственного планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он продолжает отрицать.