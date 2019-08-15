Улан-Удэ, , 09:57 — REGNUM

В Бурятии продолжает расти площадь лесов, охваченных пожарами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), за сутки в республике проводились работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади около 2756 га.

При этом под наблюдением остаются 33 «термоточки» на территории в 109,5 тыс. га. Эти возгорания, как утверждается, не угрожают поселениям и объектам экономики, поэтому тушить их экономически невыгодно.

«Кроме этого, продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях — в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике общей площадью около 520 га. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованного пожара в Джергинском заповеднике», — сообщили в РАЛХ.