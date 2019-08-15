Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM

В Свердловской области Камышловский районный суд вынес решение по иску к муниципальному предприятию о возмещении морального вреда девочке, которая упала в открытый канализационный колодец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Камышловский районный суд взыскал в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, что в Камышлове инцидент произошёл в апреле 2019 года. Девочка упала в открытый люк и получила ушиб руки, а также испытала боль и сильный испуг, последствия которого сохраняются до сих пор.

По итогам прокурорской проверки было установлено, что на обслуживаемом МУП «Водоканал Камышлов» участке, канализационный колодец не был ограждён надлежащим образом. На данный момент нарушения устранены и канализационный люк закрыт крышкой.