Хабаровск, , 08:50 — REGNUM

24 ребёнка из 185 спасшихся в сгоревшем лагере «Холдоми» под Хабаровском, прибыли на реабилитацию в ВДЦ «Океан» в Приморье, передаёт корреспондент ИА REGNUM. \

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Находиться в лагере «Океан» дети будут до 31 августа. Для них разработаны реабилитационная, образовательная и развлекательная программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, погибли четверо детей, 12 получили ожоги и отравления угарным газом. Направить детей, переживших пожар, в ВДЦ «Океан» поручила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.