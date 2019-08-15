Орландо, США, , 05:35 — REGNUM

Житель американского штата Флорида совершил наезд на выводок уток, после чего был арестован за жестокое обращение с животными. Об этом случае рассказывает газета Orlando Sentinel.

Свидетели происшествия сообщили, что увидели, как автомобиль Ford, переехал через утку и выводок утят, плескавшихся в луже. Полиция предполагает, что наезд был совершен преднамеренно.

«Я вышел на дорогу и увидел уток корчащихся на дороге и кровь повсюду, мне стало страшно. Я все бросил и побежал к ним», — сообщил один из свидетелей произошедшего.

В водителе автомобиля свидетели узнали Джеймса Клейрмонта. Однако во время допроса он опровергал причастность к наезду на уток. При этом, как сообщает газета, колеса автомобиля Клейрмонта были в крови и перьях. Согласно заявлению полиции, водитель автомобиля говорил невнятно и, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными. Позднее его отпустили под залог в $5000.