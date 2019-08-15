Мехико, , 05:15 — REGNUM

Мексиканское правительство потребовало от Соединенных Штатов признать инцидент со стрельбой в Эль-Пасо 3 августа террористическим актом, сообщает агентство Reuters.

«Очень важно выяснить, уточнить и продолжать требовать принятия мер, чтобы подобное больше не повторялось. И первая мера — признать случившееся террористическим актом, направленным на убийство мексиканцев», — заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Эбрард подчеркнул, что в пользу теракта свидетельствует манифест стрелка, выложенный в интернет. По мнению дипломата, убийца не являлся невменяемым человеком, он, скорее, был одержим своими идеями.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа мужчина устроил стрельбу в торговом центре в американском Эль-Пасо, убив на месте 20 человек, позднее скончались еще двое от полученных ранений. Еще около 20 человек было ранено.

Читайте ранее в этом сюжете: В Техасе умер ещё один раненый при расстреле людей в Эль-Пасо