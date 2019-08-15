Владивосток, , 02:50 — REGNUM

Более 150 иностранных судов уже обратились в российскую пограничную службу с просьбой дать разрешение переждать мощный тайфун «Кроса» акватории Приморья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье объявлено штормовое предупреждение: приближается тайфун «Кроса»

По информации пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморью, многие из иностранных судов не смогут выдержать натиска стихии, потому что их находятся не лучшем состоянии.

«Многие капитаны подняли флаги «Терплю бедствие», соответствующие Международному своду сигналов. Несколько иностранных шхун и вовсе уже забросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого. Выбор такого местоположения не особенно удачен, ведь именно там 16−17 августа ожидается сильный шторм свысотой волны до 3,5 метров», — пояснили в пограничном ведомстве.

Как только погода установится и стихнет сила тайфуна, все суда уйдут из приморской акватории.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Кроса» идёт из Японии, к Приморью выйдет 16 августа. Объявлено штормовое предупреждение.