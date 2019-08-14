Владивосток, , 07:13 — REGNUM

В Приморье в связи с приближением тропического тайфуна «Кроса» объявлено штормовое предупреждение. Жителям региона рекомендовано не совершать дальние поездки и по возможности переждать непогоду дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Тайфун «Кроса» обрушится на Приморье в пятницу, 16 августа. Синоптики прогнозируют выпадение осадков более 50 мм за 12 часов и менее. Скорость ветра достигнет 23 м/с, при этом температура воздуха сохранится на отметке 22−25 градусов Цельсия.

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Как сообщало ИА REGNUM, тропический тайфун «Кроса» приближается к Приморью. 14−15 августа он должен достичь Японского моря и далее следовать вдоль побережья Японии на север и северо-восток.