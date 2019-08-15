Манила, , 01:56 — REGNUM

Десятилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила на Филиппинах, сообщает газета Tempo со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Сообщается, что инцидент произошел в муниципалитете Балак провинции Палаван. Десятилетний мальчик с двумя родственниками ехал на лодке в магазин, однако по дороге на него напал крокодил, которых утащил его. Пропавшего ребенка начали искать родители и соседи, однако поиски закончились неудачей. Лишь позднее удалось обнаружить останки мальчика. Останки были извлечены, отмыты и захоронены.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на женщину в американском штате Южная Каролина пострадала в результате нападения аллигатора. Сообщалось, что женщина выгуливала собаку возле пруда, однако неожиданно на ее пути появился аллигатор. Рептилия укусила женщину за запястье и ногу, после нападения пострадавшую отвезли в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

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