Чэнду, Китай, , 01:26 — REGNUM

Неизвестное число человек пропали без вести после обрушения скалы в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 12:44 по местному времени на участке железой дороги Чэнду-Куньми в уезде Ганьло, сообщили в компании China Railway Chengdu Group. Как отметили местные власти, в настоящее время ведутся работы по установлению точного числа пропавших без вести, пострадавших или погибших. Спасатели уже работают на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе центрального подчинения Чунцин произошел сход оползня, в результате которого как минимум один человек погиб и еще шестеро пропали без вести.

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