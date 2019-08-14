Москва, , 22:56 — REGNUM

В Москве мужчина запер свою дочь в автомобиле, который он оставил на парковке, после чего ушел по своим делам, но затем забыл, где оставил автомобиль. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Ребенок в машине (cc) MabelAmber

Когда мужчина вернулся в то место, в котором, как ему казалось, он оставил автомобиль, и не увидел его, то сообщил об угоне.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчина сообщил им, что в машине он оставил свою несовершеннолетнюю дочь.

Полицейские детально опросили мужчину, и в ходе опроса стало понятно, что он просто забыл, в каком именно месте он оставил автомобиль.