Сухум, , 16:57 — REGNUM

14 августа начались активные укрепительные работы на месте вырытого котлована по улице Гумская в Сухуме, сообщает агентство «Абахзия-Информ».

На месте котлована планировали поставить автомойку. Работы по рытью котлована проводились без разрешения и исследования грунта. В результате начался оползень. Жители находящегося рядом двухэтажного 12-квартирного дома, а также семья, проживающая в частном доме, оказались под угрозой. В домах появились трещины, были разрушены два гаража.

13 августа сотрудники МЧС Абхазии переселили жителей в гостиницу «Интер-Сухум», некоторые ушли к родственникам и соседям. Над сложившейся ситуацией работают все профильные городские службы. На месте оползня возводят укрепительную стену.