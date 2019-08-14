Екатеринбург, 14 августа 2019, 16:13 — REGNUM
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей бизнес-центра «Небо». По свидетельствам очевидцев к зданию подъехали машины пожарной службы, полиции и скорой помощи, а осматривать помещения центра отправились кинологи с собаками.
Как сообщил городской информационный портал «Е1», эвакуация произошла из-за поступившего сигнала о якобы заложенной в здании бомбе. Вскоре выяснилось, что сообщение оказалось ложным, и никакой угрозы нет. Также сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность гражданки, которая совершила звонок в дежурные службы.