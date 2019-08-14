Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM

Сильный пожар по повышенному номеру тушат днем 14 августа в Кировском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил несколько торговых павильонов с автотоварами.

Сообщение о пожаре у дома 52 по проспекту Народного Ополчения поступило в 13:52 мск. Пожарные прибыли на место ЧП через 12 минут.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление из двух секций. Пожарные подразделения работают по второму номеру сложности», — рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет: люди покинули опасное место до прибытия пожарных.

В настоящее время площадь пожара составляет около 400 кв. м. Тушением пожара заняты 52 человека личного состава и 13 единиц техники.