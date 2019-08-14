Белгород, , 14:39 — REGNUM

Жителя Белгородского района Белгородской области признали виновным в убийстве бывшей сожительницей и её дочери. Он совершил преступление после ссоры. По решению суда он проведёт 20 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального СК.

Ссора на почве ревности произошла между бывшими сожителями в июле 2018 года. Мужчина схватил нож и нанёс экс-возлюбленной множественные удары по различным частям тела. Свидетелем трагедии была 16-ти летняя дочь женщины. Подсудимый ударил ножом и её. От ранений обе потерпевшие скончались на месте. Затем мужчина уничтожил имущество в квартире на сумму около 100 тысяч рублей.

В качестве компенсации морального вреда подсудимый должен выплатить родственникам потерпевших более шести миллионов рублей.