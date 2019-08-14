Петрозаводск, 14 августа 2019, 14:35 — REGNUM

Жительница Петрозаводства обратилась в полицию, заявив, что её 11-летнего сына избил охранник сетевого магазина. Мальчик пытался украсть колбасу, сообщает издание «Столица на Онего».

Питер ван Альст. Гобелен «Избиение младенцев». 1531
Питер ван Альст. Гобелен «Избиение младенцев». 1531

Инцидент произошел 7 августа в магазине на Московской улице. Мальчик, по словам женщины, пытался украсть колбасу с подачи старших друзей. Продавцы вызвали охранников, один из которых отвел ребёнка в туалет, стал душить и бить.

Позже охранник передал мальчика прибывшим на место полицейским, а они вызвали мать ребёнка. Женщина заметила следы побоев во время допроса в отделении полиции, медики зафиксировали травмы. В полиции начали проверку по заявлению женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошел ранее в Нижегородской области. В Сарове в одном из супермаркетов охранник ударил и опрокинул на пол мальчика, пойманного на краже.

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