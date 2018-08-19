В Сарове охранник магазина ударил подростка по лицу

Саров, Нижегородская область, , 01:36 — REGNUM Доследственная проверка по факту публикации в СМИ видеозаписи, на которой охранник магазина бьёт ребёнка, начата в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов в Сарове. Ролик опубликован 18 августа на YouTube.

В кадре мужчина, одетый в голубую камуфлированную футболку и брюки, бьет по лицу несовершеннолетнего мальчика, после чего опрокидывает его на пол. При этом присутствует сотрудница магазина. Из перепалки участников инцидента следует, что мальчика поймали на краже.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и личность охранника.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий инцидент произошел в апреле в Тюмени. Родители 14-летнего подростка обратились в полицию после того, как мальчика избил охранник в Центрального универмага.

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